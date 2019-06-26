Представители ФК "Днепр-1", вышедшего в украинскую Премьер-лигу, объявили о переходе нападающего "Динамо Киев" Владислава Супряги, забившего гол в финале юношеского чемпионата мира, на правах аренды на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба днепропетровского клуба.

Супряга перешел в "Динамо" из "Днепра-1" в 2018 году приблизительно за 6,5 млн евро. На авторитетном футбольном портале Transfermarkt оценили игрока в 3 млн евро.

В этом сезоне за первую команду киевского клуба он провел 10 матчей.

Владислав Супряга. Фото: scdnipro1.com.ua

Как сообщала "Страна", ранее усиление состава представили в "Мариуполе". Перед стартом в квалификации Лиги Европы клуб пополнится стразу тремя игроками золотой сборной Украины.

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