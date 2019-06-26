Кабмин сократил объемы госзаказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2019 году, а также проектные объемы государственного заказа на 2020 и 2021 годы. Объемы государственного заказа на этот год правительство утвердило в среду, 26 июня.

Самые большие сокращения коснулись магистратуры: здесь объем госзаказа снижен на 10,4% по сравнению с прошлым годом – до 55,4 тыс. чел. Как отметил первый вице-премьер-министр-министр экономического развития и торговли Степан Кубив в ходе правительственного заседания, общий объем подготовки принятия специалистов в 2019 году предусматривается в количестве 182,56 тыс. чел., в том числе на дневной форме – 161,79 тыс. По данным МЭРТ, эти показатели на 1,3% и 2,3% меньше по сравнению с утвержденными в 2018 году.

Помимо этого, сокращения коснулись также госзаказа на подготовку младших специалистов – на 2,5% по сравнению с прошлогодними показателями, до 36,7 тыс. чел., бакалавров – на 2,9%, до 79,8 тыс. Проектные показатели госзаказа на подготовку научных и научно-педагогических кадров в аспирантуру на 1,2% ниже прошлогоднего объема – 4,3 тыс., в докторантуру – на 4% меньше, до 459 чел.

Предполагается, что сводный объем финансирования госзаказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2019 году составляет около 34,6 млрд гривен, из них:

на подготовку специалистов, научно-педагогических кадров - почти 32,3 млрд грн;

на подготовку рабочих кадров - почти 496,9 млн грн;

повышение квалификации и переподготовку кадров (последипломное образование) - почти 1,8 млрд грн.

Напомним, что в Украине собрались отменить госзаказ на заочное обучение юристов.

Также в прошлом году госзаказ для украинских вузов уменьшили почти на 10%.