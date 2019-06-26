Глава Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас заявил, что ждет от нового главы Конституционного суда Украины активных действий по осуждению российских судей и исключению российского Конституционного суда из Конференции европейских Конституционных судов за аннексию Крыма.

Об этом он сообщил в интервью изданию Укринформ.

Отвечая на вопрос останется ли вероятность того, что КС РФ исключат из Конференции европейских конституционных судов за то, что именно российские судьи признали конституционность принятия в состав России Крыма, Жалимас отметил: "Действительно, конституционные суды Украины, Грузии, Молдовы, Литвы и Польши, которые входят в Ассоциацию, не побоялись осудить преступное решение российского Конституционного суда. И мы действительно очень рады, что в Украине Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против российских судей за явно незаконное решение. В XXI веке всем очевидно, что такая аннексия является агрессией и международным преступлением".

По его словам, российские судьи, которые приняли преступное решение об аннексии полуострова, находятся как в литовских, так и в украинских санкционных списках. Он подчеркнул, что именно Литва, несмотря на разного рода давление, в 2017 году не пустила их на Всемирный конгресс конституционного правосудия в Вильнюсе.

Также судья отметил, что бывший глава КСУ Станислав Шевчук с 2015 года практически не проявлял инициативы по осуждению российских судей и исключению российского Конституционного суда из Конференции европейских Конституционных судов и ни разу не поднимал этот вопрос на форуме.

"Вы можете найти на веб-сайте литовского Конституционного суда в разделе под названием "Батумский процесс" информационную справку по поводу содеянного российским Конституционным судом. Но, к сожалению, таких документов на сайте украинского Конституционного суда пока нет", - завил Жалимас.

Также он выразил надежду, что новый глава КСУ будет более активным в этом вопросе и сможет возобновить данную инициативу.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд хочет заблокировать восстановление в должности его главы Станислава Шевчука .

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