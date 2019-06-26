Глава Конституционного суда Литвы ждет от нового главы КСУ активизации санкций против России
Глава Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас заявил, что ждет от нового главы Конституционного суда Украины активных действий по осуждению российских судей и исключению российского Конституционного суда из Конференции европейских Конституционных судов за аннексию Крыма.
Об этом он сообщил в интервью изданию Укринформ.
Отвечая на вопрос останется ли вероятность того, что КС РФ исключат из Конференции европейских конституционных судов за то, что именно российские судьи признали конституционность принятия в состав России Крыма, Жалимас отметил: "Действительно, конституционные суды Украины, Грузии, Молдовы, Литвы и Польши, которые входят в Ассоциацию, не побоялись осудить преступное решение российского Конституционного суда. И мы действительно очень рады, что в Украине Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против российских судей за явно незаконное решение. В XXI веке всем очевидно, что такая аннексия является агрессией и международным преступлением".
По его словам, российские судьи, которые приняли преступное решение об аннексии полуострова, находятся как в литовских, так и в украинских санкционных списках. Он подчеркнул, что именно Литва, несмотря на разного рода давление, в 2017 году не пустила их на Всемирный конгресс конституционного правосудия в Вильнюсе.
Также судья отметил, что бывший глава КСУ Станислав Шевчук с 2015 года практически не проявлял инициативы по осуждению российских судей и исключению российского Конституционного суда из Конференции европейских Конституционных судов и ни разу не поднимал этот вопрос на форуме.
"Вы можете найти на веб-сайте литовского Конституционного суда в разделе под названием "Батумский процесс" информационную справку по поводу содеянного российским Конституционным судом. Но, к сожалению, таких документов на сайте украинского Конституционного суда пока нет", - завил Жалимас.
Также он выразил надежду, что новый глава КСУ будет более активным в этом вопросе и сможет возобновить данную инициативу.
Ранее сообщалось, что Конституционный суд хочет заблокировать восстановление в должности его главы Станислава Шевчука .
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