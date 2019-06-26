В Одесской области полицейские остановили автомобиль ВАЗ с багажником и прицепом, забитыми овцами. Об этом сообщили в ГУНП.

Машина привлекла внимание правоохранителей тем, что ехала с выключенными фарами и замазанным грязью номерным знаком. Документов, которые подтверждали бы законность транспортировки 18 овец ни у водителя, ни у двух его пассажиров не было. Пояснить, откуда у них скот, мужчины не смогли. Их доставили в местный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

"Пока мы общались с этими гражданами, которые оказались жителями Болградского района, получили информацию от местного фермера о том, что из его подсобного хозяйства выкрали овец, - рассказал и.о. начальника Измаильского отдела полиции Сергей Зайков. - По факту кражи мы открыли уголовное производство по части 3 ст. 185 УК Украины и сообщили о подозрении в совершении данного преступления фигурантам. До избрания меры пресечения они задержаны в порядке 208 ст. УПК".

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