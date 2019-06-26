В Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявили, что не будут отменять ночной тариф на поставку электрической энергии для бытовых потребителе в июле этого года. Об этом рассказал председатель правления "Житомироблэнерго" Алексей Шекета, сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

"НКРЭКУ сообщает, что тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей (населения), дифференцированные по периодам времени (ночной тариф), продолжат действовать после 1 июля 2019 года", - говорится в нем.

Также сообщается, что НКРЭКУ не принимала решения о признании утратившим силу постановления НКРЕКП от 26.02.2015 № 220 "Об установлении тарифов на электроэнергию, отпускаемую населению".

До этого в СМИ появилась информация, что председатель правления "Житомироблэнерго" Алексей Шекета заявил об отмене "ночного тарифа" для населения с 1 июля 2019 года.

Как сообщалось, НКРЭКУ отменила ночной тариф на поставку электроэнергии для юридических лиц с 1 января 2019 года.

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