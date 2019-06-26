Правоохранители до сих пор разыскивают оружие (предположительно - мелкокалиберную винтовку), из которой был застрелен пятилетний Кирилл Тлявов в Переяславе-Хмельницком. Об этом заявил директор Госбюро расследований Роман Труба во время заседания Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

"Сейчас основная наша цель - это установление оружия, из которого были совершены выстрелы. Оружие в настоящее время не установлено. Место нахождения - не установлено, так как среди лиц, которые могут быть причастны к совершению этого преступления, есть работники правоохранительных органов. Здесь субъект, который действовал умышленно на уничтожение орудия совершения преступления", - сказал Труба.

По его словам, это не просто преступление и для его квалификации нужно провести ряд сложных следственных действий. "Среди них и проведение экспертиз, я напомню, что у нас некоторых экспертов по Украине всего два представителя, а экспертиз великое множество. Такие экспертизы могут длиться от 3 до 5 месяцев, в лучшем случае", - пояснил Труба.

Директор ГБР добавил, что в деле было проведено несколько повторных допросов фигурантов, в том числе и одновременных.

Напомним, в день похорон 5-летнего Кирилла Тлявова, убитого полицейскими, "Страна" посетила Переяслав-Хмельницкий и увидела как город переживает смерть мальчика.

Как сообщала "Страна", экс-начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов, который уволился из-за убийства 5-летнего Кирилла Тлявова, назначен главой полицейских в составе операции Объединенных сил (ООС).