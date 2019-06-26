Госбюро расследований расследует 8 уголовных производств по факту возможных противоправных действий бывшего президента Петра Порошенко. Об этом в ходе брифинга сообщил директор ГБР Роман Труба, передает 112.ua.

Директор ГБР сообщил, что в рамках уголовных производств расследуются факты возможных коррупционных действий и превышения власти. "Таких производств на сегодняшний день есть восемь", - сообщил Труба. В то же время он отказался назвать сроки, когда можно ожидать результаты расследования производств.

Напомним, что известный юрист Андрей Портнов подал в ГБР несколько заявлений против бывшего президента Украины Петра Порошенко. До этого было известно о пяти делах: за незаконное завладение телеканалом "Прямой", по обвинению Порошенко в государственной измене в связи с инцидентом в Керченском проливе, по факту превышения служебных полномочий, по факту легализации Порошенко доходов при офшорных манипуляциях на сумму $300 млн по сделке продажи завода "Кузни на Рыбальском" и по факту давления политика на судей при национализации "Приватбанка".

При этом ГБР отказало адвокату Порошенко в регистрации уголовного дела против Портнова.

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