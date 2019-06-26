В среду, 26 июня, сотрудники ГБР и Генпрокуратуры Украины проводят около 40 обысков по местам проживания ряда должностных лиц Минобороны, работников коммерческих структур и в офисных помещениях по уголовным делам о закупке для нужд ВСУ имущества по завышенной цене.

Об этом заявил на брифинге директор ГБР Роман Труба, передает Интерфакс-Украина.

"ГБР вместе с департаментом защиты экономики и Генпрокуратуры по месту проживания должностных лиц Минобороны, коммерческих структур, в офисных помещениях... В рамках уголовного производства по фактам закупок имущества по завышенным ценам для Вооруженных сил", - заявил он на брифинге в среду в Киеве.

По его словам, предварительная сумма убытков, которые понесло Минобороны вследствие завышения цен, составляет около 100 млн грн. В частности, речь идет о закупке 100 тыс. комплектов военной формы по завышенным ценам и 20 тыс. бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам.

"Три из пяти бронежилетов простреливаются", - заявил Труба.

Также глава теруправления ГБР в Киеве Руслан Марчук заявил, что бронежилеты были изъяты из воинских складов и они не поступили на вооружение армии.

Отвечая на вопрос, кто является производителем этих бронежилетов, Марчук сказал, что пока следствие не может сообщить эту информацию.

Кроме того, Труба уточнил, что договор на поставку бронежилетов был подписан в начале 2019 года. Досудебное расследование проводится около двух месяцев. При этом он добавил, что в ходе обысков изъято 11 тыс. бронежилетов.

Как отметил глава ГБР, в преступную группу входили должностные лица Минобороны и частных структур, однако пока подозрение никому не предъявлялось.

"Все лица, у которых проводятся обыски, являются свидетелями. Подозрение никому не предъявлялось", - подчеркнул Труба, отвечая на вопрос о том, на каком основании проводились обыски у бывшего внештатного советника пятого президента Украины Петра Порошенко, экс-помощника министра обороны, кандидата в народные депутаты от партии "Европейская солидарность" Юрия Бирюкова.

"Процессуальный документ в настоящее время в отношении кого-либо не составлялся, подозрение не выдвигалось", - добавил он.

Как сообщалось, сегодня у бывшего внештатного советника экс-президента Украины Петра Порошенко, кандидата в народные депутаты от партии "Европейская солидарность" Юрия Бирюкова проходят обыски. В политсиле расценивают это как политическое преследование.

Напомним, что в конце прошлого года армейского советника президента Бирюкова обвинили в масштабной афере и создании секс-бизнеса.