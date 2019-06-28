Причиной пожара в Нотр-Даме могла стать непотушенная сигарета или неисправность электричества. Об этом передает Le Figaro со ссылкой на парижского прокурора.

По его словам, проведенное расследование пока не смогло установить точную причину произошедшего, но доказательств того, что пожар стал следствием преступного умысла, нет. Открыто следствие по факту причинения неумышленного вреда вследствие нарушения правил безопасности, добавил он.

Вечером 15 апреля в соборе начался пожар. Его шпиль, часы и большая часть крыши сгорели, но пожарным удалось спасти каркас здания.

Установленный очаг возгорания находился в центральной части крыши рядом со шпилем. Такие данные были получены на основе фотографий и видеоматериалов. В полиции изучают работу датчиков пожарной безопасности.

Мы разбирались, какие культурные памятники были уничтожены в последние годы. Огромный пожар в Нотр-Даме долго не удавалось потушить. Огонь удалось ликвидировать лишь ночью, однако пожарные решили еще некоторое время следить за остаточными очагами и охлаждать горячие конструкции, в том числе несущие, чтобы пламя не вспыхнуло снова.

Отметим, что глава Минздрава предложила несколько способов бросить курить. Поведенческая и социальная зависимость возникает, если курение связано с определенными привычками или аспектами жизни. Это может быть курение за кофе, во время перерыва на работе или за рулем авто.

Напомним, что в Украине из-за жары объявили чрезвычайную пожароопасность.