Всемирно известная компания Netflix сняла сериал "Our Planet" из восьми серий, где в одном из эпизодов показано возрождение флоры и фауны зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.

Фрагмент видео, на котором запечатлены лошади Пржевальского и волки, прогуливающиеся по улицам населенных пунктов вокруг Чернобыля, опубликован на странице Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

Сериал посвящен природе зоны отчуждения и природе, которая может восстановиться на пострадавших от радиации территориях при условии невмешательства человека.

"Внимание таких авторитетных медиакомпаний, как Netflix, НBО, Discovery к зоне отчуждения - это путь Украины к распространению истинных знаний об этой территории, ее настоящем и будущем", - отмечает председатель ГАЗО Виталий Петрук.

По словам сотрудника Чернобыльского заповедника Дениса Вишневского, который с 2015 года работал с создателями сериала, съемки в зоне отчуждения продолжались 2 года подряд с перерывами в зимний период.

Работы проводились более чем на 2000 локаций по всей зоне отчуждения. Закадровый текст для документального сериала о природе будет читать один из самых известных в мире ведущих-натуралистов сэр Дэвид Аттенборо.

Как сообщала "Страна", в Чернобыльском заповеднике предупредили водителей о черепахах, которые сами выходят на дороги.

Ранее ученые обнаружили зимовавшего у Чернобыльской АЭС медведя и предупредили туристов о встрече с ним.