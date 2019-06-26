Сотрудники Киевской местной прокуратуре №9 сообщили о подозрении 30-летнему подозреваемому по факту развращения 6-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Досудебным расследованием установлено, что он в течение почти полугода, совместно проживая в то время вместе с матерью малолетнего мальчика, под предлогом купания ребенка систематически совершал развратные действия в отношении малолетнего, что наносили в том числе и физическую боль.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 156 УК Украины (совершение развратных действий в отношении малолетнего ребенка).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет. По ходатайству местной прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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