Шестой апелляционный админсуд Киева отказал в удовлетворении иска члена партии "Оппозиционный блок", которая просила признать противоправным и отменить постановление ЦИК о регистрации кандидатом в народные депутаты одного из основателей партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко.

Об этом сообщается на сайте суда.

Отмечается, что коллегия судей отказалась удовлетворить данный административный иск 26 июня.

В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" считают, что иск носит заказной характер и направлен на попытку помешать участию этой политсилы и её основателя Бойко во внеочередных парламентских выборах.

В партии также не исключили появления "еще какого-нибудь решения сельского суда о том, что Бойко по-прежнему является членом "Оппозиционного блока". "Мы к этому относимся спокойно, потому что все эти попытки обречены на провал. Мы будем защищать Юрия Бойко, правда и справедливость на нашей стороне, поэтому убежден, что как мы победили сегодня, так победим и во всех остальных процессах, которые, возможно, появятся", - прокомментировал юрист Александр Пузанов.

Напомним, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" уже заявляла, что конкуренты через суд хотят не допустить Бойко к выборам.

При этом Бойко стал фаворитом украинцев среди кандидатов на пост премьера.