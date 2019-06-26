В среду, 26 июня, на трассе Киев-Одесса произошло ДТП легкового авто и грузовика. BMW X3 врезалась в грузовик Renault Magnum 480, в результате чего фура перевернулась и заблокировала движение.

Об этом 26 июня сообщает патрульная полиция Киевской области.

Момент с грузовиком на трассе Киев-Одесса попал на видео. Детали относительно пострадавших устанавливаются.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", на трассе Киев-Одесса поругались водители, после чего один достал пистолет и устроил стрельбу. Инцидент произошел на спуске возле села Знаменка Ивановского района.

Предварительно установлено, что 38-летний водитель легковушки, двигаясь в сторону Одессы по правой полосе, при обгоне фуры, которая двигалась впереди, зацепил ее заднюю левую фару.

Напомним, где и как водители попадали в ДТП в Киевской области.