В Украину уже на днях придет циклон Otto, который движется из Прибалтики. Вдоль его атмосферного фронта, который придет в страну 27 июня, ожидаются дожди и грозы и другие метеорологические явления. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Поскольку фронт предполагает значительные температурные контрасты - перед фронтом +30, а в тылу фронта +16...+19 градусов - то в отдельных районах его прохождения по Украине возможны сильные ливни, град и шквалы. В четверг, 27 июня, грозовые дожди пройдут в западных, северных областях Украины, а во второй половине дня - местами в центральной части Украины и в Одесской области.

На востоке и на значительной части юга будет преобладать сухая погода.

Температура воздуха, как правило, перед фронтом, подскакивает, поэтому в четверг ожидается в течение дня +25...+30 градусов, на юге и востоке +28...+33 градуса. После прохождения фронта, в его тылу, уже в пятницу, 28 июня, жара в Украине начнет стремительно падать и температура воздуха снизится до +20...+25 градусов.

В Киеве, 27 июня, пройдут кратковременные грозовые дожди, возможны шквалы и град. Температура воздуха завтра еще будет достигать +29 градусов, а уже в пятницу в столице похолодает до +20...+22 градусов.

Завтра в Украине, кроме юга и востока, ожидается сильный северо-западный ветер, будьте осторожны. "Такие синоптические метаморфозы могут ухудшить самочувствие - голова, сосудистые заболевания, сонливость, слабость, не пугайтесь, а спокойно дышите полной грудью. А кто хочет осудить грядущее похолодание, не спешите, лета же еще у нас много...", - поделилась советом синоптик Наталья Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", по наблюдениям ученых, в ближайшие дни жара обожжет Европу, погибнут тысячи людей.

Ранее синоптик рассказала, когда в Украину вернется 18-градусная прохлада.