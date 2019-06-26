В среду, 26 июня, в Молдове ушли в отставку все судьи Конституционного суда. Об этом сообщает Интерфакс.

"В связи со сложившейся ситуацией после решения Венецианской комиссии Совета Европы Конституционный суд Молдовы объявляет о своей отставке в полном составе. Учреждения, назначающие членов Конституционного суда, будут уведомлены, что им предстоит назначить новых членов Конституционного суда", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Венецианской комиссии признали шесть решений Конституционного суда Молдовы противоречащими законодательству страны. Конституционный суд отменил все свои спорные решения. Президент Молдовы Игорь Додон и премьер-министр после этого неоднократно требовали отставки судей Конституционного суда.

Как сообщала "Страна", в прокуратуре Молдовы отменили ордер на арест пророссийского оппозиционера. Сам Ренато сообщил, что готов принести материалы против режима олигарха Плахотнюка, которые у него "накопились за это время".

Напомним, что в Конституционном суде Украины хотят заблокировать восстановление в должности его главы Станислава Шевчука. Депутаты от бывшей правящей коалиции пытаются сделать невозможным восстановление Шевчука в должности, обратившись к Конституционному суду с просьбой, чтоб он сам, фактически, определил, что из его решений можно обжаловать, а что нет.