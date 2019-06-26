Верховный суд признал правомерным отказ ЦИК в регистрации кандидатом в народные депутаты действующего нардепа Александра Онищенко из-за несоблюдения требования закона о проживании в Украине в течение последних пяти лет, так как он покинул страну в 2016 году.

Об этом сообщили в пресс-службе суда 26 июня.

"Ценз оседлости в национальном избирательном законодательстве выражается в требовании к кандидату в народные депутаты проживать на территории Украины в течение последних пяти лет. Лицо считается проживающим на территории Украины, если его разовый выезд за границу по частным делам не превышал 90 дней, а в сумме за год - 180 дней", - разъясняют в суде.

Оценивая причины отсутствия Онищенко за пределами территории Украины, суд выяснил, что в письме ОО "Всеукраинская федерация конного спорта Украины" нет сведений о наименовании соревнований, месте и даты их проведения, статусе истца в этих соревнованиях и основании, на котором истец принимал в них.

Суд пришел к выводу, что доводы истца о нарушении ответчиком требований закона "О выборах народных депутатов Украины" при решении вопроса о регистрации кандидата в народные депутата Онищенко не были подтверждены, поэтому суд констатировал отсутствие оснований для удовлетворения исковых требований.

Напомним, ЦИК отказала в регистрации Онищенко, выдвинутого Социалистической партией Украины в одномандатном избирательном округе №93 (Киевская область), поскольку им не соблюдены требования Конституции Украины и избирательного закона о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет на день проведения выборов.

Онищенко подал в суд на данное решение Центризбиркома. В автобиографии как кандидат он указал, что с 2016 года и по настоящее время находится за пределами государства, потому что представлял Украину на соревнованиях по конному спорту "в статусе всадника". В подтверждение Онищенко предоставил письмо от ОО "Всеукраинская федерация конного спорта Украины".

21 июня Шестой апелляционный административный суд принял эти аргументы и удовлетворил ходатайство, обязав ЦИК зарегистрировать Онищенко кандидатом в нардепы. Но после этого ЦИК повторно отказала в регистрации нардепу.