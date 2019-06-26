Шестой апелляционный административный суд отказался удовлетворить иск Коммунистической партии Украины (КПУ), в котором партия просила признать противоправным и отменить постановление Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду, включенный в список Компартии Украины. Об этом сообщается на сайте суда, 26 июня.

В сообщении говорится, что коллегия судей отказала в удовлетворении данного иска, так как обжалованное постановление ЦИК соответствует требованиям действующего законодательства Украины. Кроме того, Шестой апелляционный административный суд отказался удовлетворить иск народного депутата Владимира Парасюка, который просил отменить постановление ЦИК об отказе ему в регистрации кандидатом в нардепы.

Как сообщала "Страна", ЦИК отказал Парасюку в регистрации кандидатом из-за квитанции о переводе денег.

Напомним, Симоненко намерен жаловаться в ПАСЕ из-за отказа регистрировать Компартию на выборах в Раду.