Народный депутат Евгений Рыбчинский, которого на прошлых выборах избрали по 217 округу в Киеве, теперь баллотируется в нардепы от "Батькивщины" по 122 округу во Львовской области. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

Фото: cvk.gov.ua

Евгений Рыбчинский. Фото: obozrevatel.com

C чем связан такой "побег" Рыбчинского - неизвестно. Отметим, что по 217 округу в Оболонском районе Киева в нардепы идет самовыдвиженцем экс-командир полка "Азов", член Нацкорпуса Максим Жорин, а также медик Марьяна Безуглая - кандидат от политической партии "Слуга народа".

Напомним, что в нрачале этого месяца Рыбчинский из "Воли народа" перешел в "Батькивщину". Также читайте о том, что НАБУ завело дело на нардепа Рыбчинского, который не внес американские активы в декларацию.