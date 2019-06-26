В ЦИК раздали партиям номера в бюллетенях
В бюллетенях на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля 2019 года будет представлена 21 политическая сила. В Центральной избирательной комиссии провели жеребьевку и раздали им номера.
Согласно результатам жеребьевки, партии будут представлены в бюллетенях под такими номерами:
- "Оппозиционный блок"
- "Сила и честь"
- ВО "Батькивщина"
- партия "Патриот"
- "Сила людей"
- "Оппозиционная платформа - За жизнь"
- "Партия зеленых Украины"
- ВО "Факел"
- "Объединение "Самопомощь""
- "Европейская солидарность"
- "Украинская стратегия Гройсмана"
- Гражданская позиция
- "Социальная справедливость"
- "Слуга народа"
- "Сила права"
- "Радикальная партия"
- "Партия Шария"
- "Голос"
- партия "Независимость"
- "Аграрная партия"
- ВО "Свобода"
Напомним, ЦИК зарегистрировала 3 171 кандидата в депутаты на внеочередные парламентские выборы 21 июля. Десятки человек через суд хотят добиться от ЦИК регистрации кандидатами на выборах в Раду.
Также мы писали, что в ЦИК заявили, что бюллетени для перевыборов в Раду обойдутся в 300 миллионов.
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