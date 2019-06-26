В бюллетенях на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля 2019 года будет представлена 21 политическая сила. В Центральной избирательной комиссии провели жеребьевку и раздали им номера.

Согласно результатам жеребьевки, партии будут представлены в бюллетенях под такими номерами:

"Оппозиционный блок" "Сила и честь" ВО "Батькивщина" партия "Патриот" "Сила людей" "Оппозиционная платформа - За жизнь" "Партия зеленых Украины" ВО "Факел" "Объединение "Самопомощь"" "Европейская солидарность" "Украинская стратегия Гройсмана" Гражданская позиция "Социальная справедливость" "Слуга народа" "Сила права" "Радикальная партия" "Партия Шария" "Голос" партия "Независимость" "Аграрная партия" ВО "Свобода"

Напомним, ЦИК зарегистрировала 3 171 кандидата в депутаты на внеочередные парламентские выборы 21 июля. Десятки человек через суд хотят добиться от ЦИК регистрации кандидатами на выборах в Раду.

Также мы писали, что в ЦИК заявили, что бюллетени для перевыборов в Раду обойдутся в 300 миллионов.