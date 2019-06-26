Сегодня, 26 июня, в Сосновском районном суде Черкасс так и не состоялось очередное заседание по делу избиения фотокорреспондента Игоря Ефимова сотрудниками милиции в январе 2014 года. Перед этим судебные заседания откладывали дважды, поскольку прокуратура не обеспечила присутствие свидетелей по этому делу.

На этот раз прокурор не смог присутствовать на слушании, поскольку находится в отпуске. В Национальном союзе журналистов Украины возмущены равнодушным отношением органов прокуратуры в одном из показательных дел Евромайдана, которое вызвало значительный национальный и международный резонанс.

"В 2014 году фото избитого и окровавленного журналиста Игоря Ефимова облетели весь мир, поразив общественность страшными событиями, происходившими в Украине. С тех пор прошло почти 5 лет и в настоящее время должны констатировать, что этим вопросом, разве кроме журналистов, никто больше не интересуется", - комментирует ситуацию медиа-юрист, секретарь НСЖУ Валерий Макеев.

По словам Макеева, в судах дело рассматривается уже более 4 лет. Год назад после ряда апелляций Верховный Суд вернул дело на рассмотрение. Вся журналистская общественность была в восторге от такого решения. И вот уже три раза подряд заседание так и не происходят. Перед этим дважды прокуратура не смогла привести хотя бы одного из 80 заявленных свидетелей. "Сегодня еще позорнее - не явился сам прокурор. Так, он подал ходатайство в суд, что не сможет присутствовать... Но это наталкивает на мысли, что дела Майдана сегодня уже неактуальны", - говорит Макеев.

Как сообщил начальник отдела процессуального руководства по уголовным производствам следователей региональной прокуратуры Черкасской области Виталий Пономарь в комментарии НСЖУ, сегодня основной прокурор, занимающийся делом Игоря Ефимова, находится в отпуске. Собственно, поэтому судебное заседание было перенесено.

Фото: МФЖ

В НСЖУ отмечают, что системная безнаказанность за атаки на журналистов становится возможной именно из-за отсутствия воли руководства правоохранительных ведомств становиться на защиту журналистов. "В Черкассах, где на днях похоронили убитого журналиста Вадима Комарова, прокуратура не приходит на суд по делу избитого 5 лет назад журналиста Игоря Ефимова. Позор! - возмущается председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Дело жестокого избиения милиционерами беззащитного журналиста приобрела уже и международный резонанс. Но видим, что прокуроров это не касается. Таковы реалии украинской безнаказанности.

Как сообщала "Страна", 20 февраля 2014 в Черкассах во время Евромайдана милиционеры жестоко избили фотокорреспондента газеты "Вечерние Черкассы" Игоря Ефимова, который выполнял редакционное задание. Журналист был на месте событий в желтом жилете "пресса", с бейджем и фотокамерой. Врачи диагностировали у Ефимова травму головы с сотрясением головного мозга, раны мягких тканей, вывих плеча, ссадины и другие травмы.

5 февраля 2015 года прокуратура Черкасской области направила в суд обвинительный акт в отношении одного из руководителей батальона патрульной службы Петра Паливоды за служебную халатность при проведении акций протеста в Черкассах, в результате чего милиционеры избили журналиста Ефимова. 12 декабря 2016 Сосновский суд Черкасс оправдал подсудимого, который на момент избиения журналиста стажировался в должности заместителя командира батальона. Впоследствии это решение поддержал и Апелляционный суд Черкасской области.

Верховный Суд коллегией судей Кассационного уголовного суда весной 2018 отменил решение Апелляционного суда Черкасской области, отметив, что "апелляционный пересмотр уголовного производства состоялся формально, а решение апелляционного суда нельзя признать законным, обоснованным и мотивированным". Такое решение Верховного Суда Украины поздравил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, назвав его "положительным и важным шагом, который, надеюсь, приведет к эффективной борьбе с безнаказанностью за преступления против журналистов в Украине".