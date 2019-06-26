В российском СИЗО женился захваченный в Керченском проливе украинский моряк Виктор Беспальченко. Об этом говорится на фб-странице адвоката Николая Полозова в среду, 26 июня.

"Через несколько месяцев подготовки, получения разрешений от следствия и администрации СИЗО, преодоления административных барьеров, мечта молодых осуществилась и сегодня они расписались!", - говорится в опубликованном сообщении.

Он отметил, что после короткой церемонии бракосочетания молодым предоставили один час для общения, но под наблюдением. Адвокат пожелал молодоженам скорейшего освобождения Виктора.

Скриншот: facebook.com/nikolay.polozov

Как сообщала "Страна", Дональд Трамп поднимет вопрос освобождения украинских моряков на встрече с Владимиром Путиным. Конференция представителей государств "Большой двадцатки" в японской Осаке пройдет с 28 по 29 июня.

Напомним, что Коломойский назвал инцидент в Керченском проливе провокацией Порошенко.