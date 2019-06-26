Кабмин одобрил 8 кандидатов в губернаторы, которых предлагал Зеленский
Кабинет министров одобрил назначение на должность 8 новых глав областных государственных администраций, которые ранее предложил правительству президент Владимир Зеленский. Об этом после заседания Кабмина заявил представитель президента в правительстве Андрей Герус, пишет "Интерфакс-Украина".
"Все восемь представлений было поддержано", - сказал Герус. По его словам, решения имели расхождения: некоторые члены Кабмина голосовали против всех кандидатур. Ранее список предложенных президентом кандидатур опубликовал в Facebook вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. В обнародованном списке предлагалось назначить такие кандидатуры:
- Кириленко Павла Александровича на должность председателя Донецкой ОГА;
- Бондаренко Игоря Самойловича на должность председателя Закарпатской ОГА;
- Бно-Айрияна Михаила Кареновича на должность председателя Киевской ОГА;
- Комарницкого Виталия Марьяновича на должность председателя Луганской ОГА;
- Мальского Маркияна Маркияновича на должность председателя Львовской ОГА;
- Андрейчикова Андрея Александровича на должность председателя Одесской ОГА;
- Гусева Юрия Вениаминовича на должность председателя Херсонской ОГА;
- Шевченко Игоря Юрьевича на должность председателя Черкасской ОГА.
Фото: Павло Розенко/Facebook
Как сообщала "Страна", Зеленский назначил временных губернаторов Полтавской и Одесской областей.
Ранее "Страна" сообщала все, что известно о военном прокуроре из Ужгорода Павле Кириленко, который стал губернатором Донецкой области.