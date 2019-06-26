Кабинет министров одобрил назначение на должность 8 новых глав областных государственных администраций, которые ранее предложил правительству президент Владимир Зеленский. Об этом после заседания Кабмина заявил представитель президента в правительстве Андрей Герус, пишет "Интерфакс-Украина".

"Все восемь представлений было поддержано", - сказал Герус. По его словам, решения имели расхождения: некоторые члены Кабмина голосовали против всех кандидатур. Ранее список предложенных президентом кандидатур опубликовал в Facebook вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. В обнародованном списке предлагалось назначить такие кандидатуры:

Кириленко Павла Александровича на должность председателя Донецкой ОГА;

Бондаренко Игоря Самойловича на должность председателя Закарпатской ОГА;

Бно-Айрияна Михаила Кареновича на должность председателя Киевской ОГА;

Комарницкого Виталия Марьяновича на должность председателя Луганской ОГА;

Мальского Маркияна Маркияновича на должность председателя Львовской ОГА;

Андрейчикова Андрея Александровича на должность председателя Одесской ОГА;

Гусева Юрия Вениаминовича на должность председателя Херсонской ОГА;

Шевченко Игоря Юрьевича на должность председателя Черкасской ОГА.

Фото: Павло Розенко/Facebook

Как сообщала "Страна", Зеленский назначил временных губернаторов Полтавской и Одесской областей.

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