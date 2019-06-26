На проспекте Григоренко в Харькове 25 июня поздно вечером начали менять таблички с именем Петра Григоренко на таблички с именем маршала Жукова. Об этом сообщает UA:Харьков.

Сообщается, что новые таблички уже висели на домах №17,19,21,23,31.

По словам харьковчанина Сергея Тимохина, его знакомый поздно вечером (около 23:00) увидел, как неизвестные люди приставили лестницу к дому и начали лезть по ней. Мужчине показалось, что это воры, но когда он вышел на улицу, то понял, что эти люди меняли таблички. Почему так поздно – непонятно. Тогда на место событий вызвали полицию, и правоохранители попросили сотрудников менять таблички уже завтра. Люди, что занимались табличками, не представились, но заверили, что работают на основании договора.

Фото: kh.suspilne.media

Видео: facebook.com

Однако уже сегодня на официальной странице общественной организации "Свитанок"в Facebook сообщалось, что харьковская община уже демонтировала новые таблички с именем "кровавого" Жукова.

Фото: facebook.com

Напомним, что в 2016 году проспект имени Жукова в Харькове был переименован на проспект Григоренко в связи с выполнением закона о декоммунизации. Но в начале мая 2019 года на сайте городского совета Харькова была зарегистрирована петиция о возвращении проспекта и станции метро имени Жукова. Мэр города поддержал петицию и призвал жителей города ее подписать. Тогда 19 июня Харьковская городская рада проголосовала за возвращение проспекту имени Жукова и восстановление памятника советскому полководцу, который был демонтирован активистами. Но уже 20 июня Нацполиция Харькова открыла уголовное производствов связи с противозаконным решением депутатов переименовать проспект в честь Жукова.

Напомним, что Кернес окончательно вернул проспекту в Харькове имя Маршала Жукова.

В то же время, глава Нацкорпуса обжаловал в суде решение вернуть проспекту в Харькове имя Жукова.