В мае 2019 года, когда украинским президентом стал Владимир Зеленский, отношение россиян к Украине улучшилось по сравнению с февралем текущего года. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-Центра".

Социологи 24–29 мая 2019 года опросили 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше. 6% респондентов ответили, что относятся к Украине "очень хорошо", 32% - "в основном хорошо", 29% - "в основном плохо", 19% - "очень плохо", 14% затруднились ответить. Отметим, что всего за месяц, с февраля 2019 года, количество тех, кто хорошо относится к Украине увеличилось на 4%, количество тех, кто плохо, - уменьшилось на 8%.

Текущие показатели лучшие с ноября 2018 года и немного лучше, чем в январе прошлого года. Превалирование плохого отношения к Украине в РФ началось в мае 2014 года, в начале агрессии России против Украины, до этого подобное наблюдалось только в 2008 году.

Что касается других стран, фигурирующих в опросе, то отношение к Беларуси у граждан РФ гораздо лучше, чем к Украине: хорошо относятся 84% респондентов (очень хорошо – 28%, в основном хорошо – 56%), а плохо – лишь 8% (в основном плохо – 6%, очень плохо – 2%). Затруднились ответить 9%.

А вот США и ЕС не пользуются любовью россиян. К США отношение в мае было такое: очень хорошо относятся 4% опрошенных, в основном хорошо – 27%, в основном плохо – 32%, очень плохо – 20%. Не смогли ответить 16%. И к ЕС отношение подобное: очень хорошо – 4%, в основном хорошо – 33%, в основном плохо – 30%, очень плохо – 14%. Затруднились ответить 19%.

Напомним, в апреле 2019 года рейтинг Путина в России упал до минимума.

Также мы писали, что в 2016 году о симпатии к Украине заявили 39% опрошенных россиян.