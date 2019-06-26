В среду, 26 июня 2019, освобожден из СИЗО генерал-майор СБУ Александр Щеголев, который обвинялся в участии в операции против Евромайдана в Киеве (зима 2014/15) и освобождении захваченных тогда зданий.

Об этом говорится на фб-странице главного редактора YouTube-канала "Klymenko Time" Натальи Наталиной.

Экс-глава управления СБУ по Киеву и Киевской области находился в СИЗО более трех лет - с 20 августа 2015. Его отпустили под домашний арест.

Фото: facebook.com/natalia.natalina.3

Ранее "Страна" разбирались, кто спровоцировал убийство "Небесной сотни" и предопределил события в ходе Евромайдана. По милиции на 20 февраля начали стрелять в 5 утра.

Спикер Парубий позднее рассказал, что в случае поражения Евромайдана в Киеве планировалось организовать сопротивление во Львове.

Отметим, что в эфире израильского телевидения показали специальный фильм-расследование о фигурантах расстрелов правоохранителей и протестующих на Евромайдане.