Сегодня, 26 июня, на заседании Кабмина приняли решение о назначении главой Донецкой областной гражданско-военной администрации военного прокурора Ужгородского гарнизона Западного региона Украины Павла Кириленко. Об этом сообщает УНН.

33-летний Павел Кириленко - уроженец Донбасса. Приказом Генерального прокурора Украины от 22 сентября 2017 был назначен военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины.

Как сообщает "Свободное радио", Кириленко родился в 1986 году в Донецкой области. В 2008 году он окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого в Харькове. "В правоохранительных органах Кириленко работает с июля 2008 года. Начинал свою карьеру с помощника прокурора. Позже был прокурором отдела, заместителем прокурора, прокурором и начальником следственного управления прокуратуры. В конце сентября 2017 года его представили в качестве нового военного прокурора Ужгородского гарнизона - подполковника юстиции.

В своей декларации Кириленко указал местом проживания Львов. Хотя фактически проживает по месту работы, в Ужгороде Закарпатской области. У него есть жена и двое детей. "Его жена декларирует квартиру за 16 тысяч гривен, гараж за 31 тысячу грн и земельный участок (цену не указала). Гараж и земельный участок приобрели в 2013 году, а квартиру еще в 2009 году. Все объекты недвижимости, которые декларирует жена Кириленко, находятся в оккупированной Горловке. Муж также декларирует аренду квартиры площадью 89,9 м2 за 11 тысяч гривен. Также он имеет служебную квартиру во Львове общей площадью 65,5 м2", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Кириленко ездит на иномарке BMW 528i 2015 года выпуска, которую он приобрел в 2017 году за почти 400 тысяч гривен. "В 2018 году жена военного прокурора получила социальную помощь в размере 31 тысяча 800 гривен, а ее муж заработал на своем посту 450 тысяч гривен. Наличными Кириленко хранит 300 тысяч гривен. Ценных бумаг или денег на банковских счетах семья не декларирует", - говорится в материале.

Павел Кириленко. Фото: Военная прокуратура Западного региона Украины

Еще одним участником ЗеКоманды из "кузницы кадров" военной прокуратуры является Максим Павлюк – заместитель военного прокурора Дарницкого гарнизона. Он 102-й в списке кандидатов в народные депутаты Украины от партии "Слуга народа".

Также "Страна" писала, что пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос в военную прокуратуру после ее слов про обстрелы мирного населения на Донбассе.