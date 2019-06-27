28 июня в Украине отмечают День Конституции. В связи с праздником украинцев ждет долгий уикенд на три дня, во время которого можно посетить разные мероприятия. Мы собрали информацию о том, куда можно пойти на День Конституции в Киеве, Одессе, Харькове и Львове. Также ранее мы писали о том, какой будет погода 28-30 июня в Киеве.

Киев

Во всех районах Киева с утра торжественно возложат цветы к памятникам Филиппу Орлику, Михаилу Грушевскому и другим выдающимся историческим деятелям.

Экскурсии

В 15:00 обзорная экскурсия "Достопримечательности Киева". Начало у памятника Григорию Сковороде (метро Контрактовая площадь). Гид: Евгения Сладкова. Стоимость 280 грн.

В 14:30 трамвайная экскурсия в парк Пущи-Водицы. Тема экскурсии чай и киевляне. В парке будет организовано чаепитие. Гиды: Марина Севрук и Галина Данилова. Стоимость 350 грн.

Маркеты

С 16:00 Circus Night Market на ВДНХ. Гостей маркета ждут выступления музыкантов, фокусников, воздушных гимнастов, клоунов и др. Мероприятие продлится три дня с 28 по 30 июня. От 200 грн.

Пикники

С 28 по 30 июня с 10:00 на Певчем поле (ул. Лаврская, 52) проведут пикник, который включает фудкорты, воркшопы, выступления музыкантов. Вход 130 грн.

Театр

В 15:00 в Театре драмы и комедии (пр. Броварской, 25) комедия "Двенадцатая ночь, или Что угодно?" по Уильяму Шекспиру. Билет: 210-240 грн.

В 19:00 в Новом украинском театре (ул. Михайловская, 24Ж) спектакль "Беззащитные существа" о соперничестве мужчин и женщин. Билет: 250 грн.

В 19:00 в театре "Золотые ворота" (ул. Шелковичная, 7А) провокационная комедия Руслана Горового. "Бери од жизні всьо". Это история о простых людях, живущих в самых маленьких городках страны. Билет: 250 грн.

Стендапы

В 19:00 в Caribbean Club (ул. Симона Петлюры,4) первая украиноязычная стендап-комедия, в которой участвуют Иван Жорноклей, Максим Кравец, Святослав Марченко, Владимир Евчук, Сергей Степанысько. Билет 150-400 грн.

В 19:00 The Stand Up во Freedom Hall (ул. Кирилловская, 134). Билет 100-400 грн.

Фестивали

С 12:00 три дня подряд (28-30 июня) на ВДНХ пройдет фестиваль Craft Beverage Nalivka. Организаторы обещают устроить клубничный уикенд для всех, кто любит оригинальные напитки. Билеты 80-200 грн.

Выставки

Национальный центр Александра Довженко (ул. Васильковская, 1) - выставка Г. Р. Гигера - 40 лет фильму "Чужой" (1979). В рамках выставки будут представлены скульптуры и графические картины швейцарского художника. Кроме работ к фильму "Чужой", посетители увидят картины "Трип-Тихон", "Биомеханоиды" и произведения из невышедшего фильма "Дюна". Вход 50-80 грн. Выставка проработает до 30 июня.

Одесса

Концерты

28 июня в 22:00 концерт The Hardkiss в ночном клубе "Ибица" на пляже Аркадия. Билеты от 350 грн.

28 июня в 22:00 концерт "Бумбокс" в Зеленом театре. Билеты 490 грн.

29 июня концерт группы ВИА ГРА в ночном клубе "ITAKA".

29 июня концерт даст Гайтана в "Южном парке". Билеты от 350 до 1200 грн.

30 июня выступление Натальи Могилевской в Летнем театре Морвокзала. Билеты от 250 грн.

Экскурсии

Экскурсия в грот под центральной частью дворца Нарышкиных от Одесского художественного музея (ул. Софиевская 5а). Билеты 50-100 грн.



Ежедневно в 14:00 экскурсии в катакомбы "20000 лье под землей" (ул. Гоголя, 10). Стоимость: 250 грн взрослый, 150 грн детский.

Харьков

Парк им. Горького

28 июня с 12:00 в харьковском парке стартует программа для взрослых и детей, которая завершится дискотекой на главной сцене (начало с 20:00). В ретро-парке с 18:00 - вечер аргентинского танго.

29 июня в этом же парке с 11:00 продолжатся мероприятия выходного дня. На аллее у Автодрома. с 13:00 до 18:00 пройдет мастер класс по бою на мечах. Во Французском парке с 19:00 до 20:00 соло на скрипке. С 20:00 - дискотека.

30 июня с 14:00 до 18:00 - парковка у роллердрома - Всеукраинский турнир богатырей "Чемпионы Украины". С 16.30 до 18.00 на главной сцене парад подружек невесты. Вечером - дискотека.

Кино

28 июня откроется кинотеатр под открытым небом "Схід Опера Просто Неба", который находится за зданием Оперного на Сумской, 25 (вход со стороны сада Шевченко). С 20:00 покажут Фестиваль фантастического кино "Best Sci-Fi" 2019. Билет 100 грн.

Концерты и дискотеки

28 июня в 19:30 в клубе "Аркада" - Диско 80х с OTTAWAN, Boney M. Билеты от 1450 грн.

29 июня в 22:00 концерт группы "Gus Gus" в клубе "Arizona Beach Club". Билеты от 350 грн.

Львов

Музыка

Leopolis Jazz Fest 2019 в парке им. Хмельницкого. Начало программы на сцене им. Эдди Рознера с 19:00. На сцене на площади Рынок - с 15:00. На сцене во дворе дворца Потоцких - с 12:00. В рамках фестиваля запланированы концерты в Итальянском дворике: с 16:00.

День Молодежи

30 июня в сквере "На валах" между улицами Винниченко и Подвальной пройдет праздник ко Дню молодежи. В программе надувной скалодром, активные развлечения, концерт, фудкорт, детский городок, кино.