Кандидат в депутаты по одномандатному округу №68 от президентской партии "Слуга народа" Александр Пекарь составил резюме, в котором допустил 20 ошибок. Об этом пишет "Закарпатский инсайдер".

В сеть попали скриншоты резюме, которое три месяца назад на одном из сайтов по поиску работы оставил Пекарь. 27-летний Александр хотел получить "руководящую должность" и зарплату в размере 20 тысяч гривен. Также он указал, что является "менеджером по развитию и оптимизации расходов".

В документе допущено 20 ошибок. Так, в слове "национальный" после "ц" Пекарь написал "ы", а слово "политехнический" в его исполнении превратилось в "политтехнический". Вместо слова "расходы" он написал "розходы" и т.д.

Скриншоты: zak-insider.com

Напомним, в Ивано-Франковской области люди из окружения экс-кандидата в президенты хотят зайти в Раду от партии Слуга народа.

Также мы публиковали список всех кандидатов от "Слуги народа".