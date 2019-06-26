На трассе Киев-Одесса иномарка BMW X3 врезалась в грузовик Renault Magnum 480, в результате чего фура перевернулась и заблокировала движение. К счастью, авария обошлась без жертв. Об этом 26 июня сообщает патрульная полиция Киевской области.

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

Патрульные установили предварительную причину ДТП. В частности, водитель иномарки при выезде с второстепенной дороги на главную на 65 километре трассы не предоставил преимущество грузовику Renault Magnum 480. "Водитель грузовика, в свою очередь, пытался избежать столкновения, однако безуспешно. Как следствие, Renault перевернулся и остановился на двух полосах движения одновременно", - сообщили правоохранители.

Отмечается, что водитель грузовика был госпитализирован, а на место аварии вызвали следственно-оперативную группу.

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

Напомним, что на подъезде к Киеву замерло движение из-за смертельного ДТП, максимальные пробки и в самой столице.

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