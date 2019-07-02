2 июля произойдет полное солнечное затмение. В своей полной фазе оно продлится 4 минуты 33 секунды. Увидят его в Чили, Аргентине и на островах Тихого океана. В Украине в это время Солнце уже скроется за горизонтом.

Мы собрали информацию о том, как происходят такие явления, сколько их будет в этом году и что говорят астрологи.

Как пройдет солнечное затмение

Подобные затмения длятся не более 7,5 минут. Это объясняется тем, что тень от Луны скользит по планете со скоростью 1 км/с, проходя до 15 тыс км. Область полного солнечного затмения составляет около 270 км - она зависит от диаметра нашего спутника. Его видят только те, кто окажется там, где по Земле движется тень от Луны.

За астрономическим явлением 2 июля будут наблюдать две крупные астрономические обсерватории в Чили - Серро-Тололо и Ла-Силья.

Фото: Вот такая картина будет над Чили

Когда Солнце, Земля и Луна находятся на одной линии, то если посередине Луна - происходит солнечное затмение, если Земля - лунное.

Фото: Карта затмения 2 июля от NASA

В 2019 году на Земле зафиксируют пять затмений. Три из них солнечные и два лунных.

Астропрогноз

2 июля и три дня после астрологи не рекомендуют начинать новые проекты, поскольку, по их мнению, будет сложно трезво оценить ситуацию. При этом затмение Солнца считается отличным временем для того, чтобы проанализировать свои мысли и составить новый план действий на будущее.

Также астрологи утверждают, что все, что начинается в день затмения, почти невозможно изменить. Именно поэтому не рекомендуется ввязываться в долгосрочные проекты - брать кредиты, вступать в брак и так далее. Ведь если что-то пойдет не так, будет крайне сложно снять этот груз.

Время благоприятно для того, чтобы отказаться от вредных привычек и внести в свою жизнь новые полезные элементы - например, правильное питание, занятия спортом, и так далее. Считается, что привычки, внедренные в этот период, сохранят свою стойкость на долгие годы.