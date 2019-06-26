Окружной административный суд города Киева сообщил, что проспекты Московский и Генерала Ватутина были переименованы в Степана Бандеры и Романа Шухевича с нарушением процедуры. Поэтому суд отменил решение Киеврады о переименовании. Об этом говорится в пояснении суда, обнародованном 26 июня.

Рассмотрение дела длилось с августа 2016 года. В частности, суд удовлетворил частично иск ОО "Еврейская правозащитная группа" и ОО "Антифашистская правозащитная лига" к Киевскому городскому совету, признал противоправным и отменил соответствующие переименования. "Указанное решение принято судом ввиду нарушения процедуры по переименованию проспектов Московского и Генерала Ватутина, а также в связи с отсутствием надлежащего обоснования принятия данных решений", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что суд при рассмотрении этого дела принял во внимание "значительный общественный интерес, который отражен и в петициях против переименования, чего не было учтено Киеврадой во время совершения действий по изменению названия проспектов".

Как сообщала "Страна", Киеврада будет снова переименовывать столичные проспекты в честь Бандеры и Шухевича.

Ранее Апелляционный суд в Киеве также оставил в силе запрет на переименование проспекта Ватутина на Шухевича.