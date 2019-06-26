К десятой годовщине смерти известного певца Майкла Джексона детективы рассказали о состоянии его тела всего за несколько часов после гибели. Об этом пишет The Sun.

По словам следователей, которые осматривала тело Джексона после смерти, на голове певца были очень серьезные раны. "Это не человек, который должен был умереть. То, что было наиболее странным, когда я периодически смотрел на него - его голова. Потому что всегда, когда он был на публике, он носил парик. Глядя на его кожу, верхняя часть головы была в серьезных ранах", - рассказал один из полицейских.

Майкл Джексон получил серьезные ожоги головы в 1984 году, когда его волосы загорелись во время съемок рекламы Pepsi. После этого у него началось выпадение волос, что заставило его носить парик и принимать мощные обезболивающие. "Я не защищаю применение им лекарства по рецепту любым образом, но когда вы чувствуете что-то подобное, это словно открывает двери для обезболивающих и чего-либо другого, что может к этому привести", - рассказал детектив Скотт Смит.

Полицейские также отметили, что Джексон в свои 50 лет был относительно здоровым человеком и "не должен был умереть". Кроме этого, следователи рассказали, что нашли в его спальне такие странные предметы, как детские куклы, иголки, доску объявлений с фото маленьких детей и прочее.

Фото: thesun.co.uk

Напомним, что в США показали четырехчасовой фильм о педофилии Джексона.

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