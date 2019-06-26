Адвокат Алексей Шевчук подал заявление в Национальное антикоррупционное бюро Украины с требование открыть дело о подкупе избирателей в отношении Андрея Садового.

Шевчук требует принять заявление о преступлении Садового по четвертому пункту стати 160 (подкуп избирателя). В качестве доказательства адвокат приводит рекламу группе "Прихильники Самопомочі" в Facebook.

"Бойцам АТО и ООС во Львове выплачивают по 100 тысяч гривен помощи. Это тот случай, когда городская власть во главе с мэром Андреем Садовым заботится о горожанах. Теперь Андрей Садовой ведет партию "Самопомощь" в Верховную Раду, чтобы так сделать по всей Украине", - говорится в посте, иллюстрацией к которому служит фото, на котором мэр Львова жмет руку человеку в форме цвета хаки.

По словам Шевчука, собственно, расходов на это в городском бюджете не предусмотрено. Также адвокат утверждает, что избирательное предоставление бойцам АТО и ООС денежной помощи, формирует у избирателя моральное обязательство проголосовать именно за партию "Самопомощь" даже при отсутствии контроля за тайным голосованием, поэтому это является препятствованием формированию и свободному изъявлению воли избирателя.

Напомним, лидера "Самопомощи" Садового поймали на пиаре в киевской подземке.

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