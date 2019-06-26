Пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлию Мендель вызвали на допрос в военную прокуратуру после ее заявления о том, что ВСУ на Донбассе ответным огнем обстреливают жилые дома, больницы и школы. Об этом сообщает theБабель со ссылкой на собственные источники.

Юлию Мендель ждут на допрос 26 или 27 июня. Вызов связан с заявлением Мендель о том, что украинские военные отвечают на провокации боевиков и обстреливают мирное население на Донбассе. Она сказала об этом 7 июня в эфире программы "Право на власть" в эфире "1+1".

Мендель комментировала слова Кучмы о том, что украинская армия не должна открывать ответный огонь. По словам Мендель, заявление экс-президента Леонида Кучмы "вырвали из контекста" и ВСУ будут и дальше стрелять в ответ на огонь противника. По словам пресс-секретаря, речь шла о том, что часто украинские военные попадают на провокации, "когда стреляют из жилого дома, детского сада, школы, больницы - из любого места, где находятся гражданские люди". "После этого начинаются обстрелы этого дома. Таким образом погибают наши люди, наши украинцы. И речь шла о том, чтобы не поддаваться на провокации", - сказала Юлия Мендель.

Отметим, что озвученная Мендель информация уже давно не является тайной. Обе стороны конфлика, что неоднократно отмечалось в докладах международных организаций, часто размещают свои огневые точки среди жилой застройки, которую потом и накрывают ответным огнем. Однако впервые это признало официальное украинское лицо. Что, конечно же, вызвало огромное возмущение у сторонников уходящей власти, для которой подобного рода признания всегда были суровым табу.

"Они убеждают, что ВСУ на Донбассе, как в порядке вещей, стреляют по гражданским в больницах и детских садах. Это не тревожный звоночек. Это предпосылки для того, чтобы завтра назвать каждого военнослужащего и ветерана преступником и судить. Никогда на моей памяти не стреляли по больницам, школам и тем более детским садам. Никогда. Даже если оттуда работали боевики. Скрипели зубами, но никогда это не делали", - написал в YouTube известный блогер-порохобот Роман Доник, опубликовал отрывок из выступления Мендель.

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