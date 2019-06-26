Знаменитая советская певица София Ротару, которой летом исполнится 72, станет хедлайнером Дня украинской музыки фестиваля Atlas Weekend 2019, который пройдет этим летом в Киеве. Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

"Літо, літо аж за край, Будем танцювати Грай, музико, грай! София Ротару - хедлайнер Дня украинской музыки 9 июля на Atlas Weekend-2019", - говорится в сообщении.

Первый день фестиваля представляет в основном украинских артистов, вход на него бесплатный. В прошлом году хедлайнером первого дня киевского фестиваля был Олег Винник, в позапрошлом - Верка Сердючка. Оба артисты представляли свои рок-программы.

Напомним, фестиваль Atlas Weekend пройдет на ВДНГХ с 9 по 14 июля. Первым хедлайнером фестиваля стал американский дуэт The Chainsmokers, а вторым - американская группа Black Eyed Peas. Также среди хедлайнеров заявлены британский музыкант Лиам Галлахер (Liam Gallagher), получивший наибольшую известность как вокалист группы Oasis, и российская группа "Сплин". Американский рэпер A$AP Rocky станет хедлайнером пятого дня фестиваля Atlas Weekend. Кроме того, на Atlas Weekend приедет победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай.

Фото: facebook.com/atlasweekend/

Напомним, что журналисты опубликовали фото Софии Ротару, которая страдает от страшной болезни.

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