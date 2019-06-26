Председатель ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 8 кандидатов с фамилией Зеленский. Об этом сообщает на своей Facebook-странице Гражданская сеть "Опора".

С заявлением Слипачук выступила на брифинге, который состоялся 26 июня. По словам председателя ЦИК, имена и отчества Зеленских не совпадают.

"Зарегистрировано 8 кандидатов с фамилией Зеленский, но с другими именами и отчествами, на разных округах. Это не клоны. Это реальные люди. Они накануне не меняли свои фамилии", - заверила Татьяна Слипачук.

Список кандидатов Зеленских. Фото: cvk.gov.ua

Практически все однофамильцы главы государства самовидвиженцы и родом из восточных регионов Украины: Луганской области и Луганска, Сум и Харькова. Лишь кандидат от партии "Украинская стратегия Гройсмана" Ярослав Михайлович Зеленский проживает на северо-западе страны - в Волынской области.

Ранее "Страна" писала о том, что ЦИК зарегистрировала на выборы в Раду Дарта Вейдера.

Мы также сообщали, что всего по состоянию на 25 июня ЦИК зарегистрировала ориентировочно свыше двух тысяч кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательные списки 21 политической партии.