На выборах в Раду примут участие 8 Зеленских
Председатель ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 8 кандидатов с фамилией Зеленский. Об этом сообщает на своей Facebook-странице Гражданская сеть "Опора".
С заявлением Слипачук выступила на брифинге, который состоялся 26 июня. По словам председателя ЦИК, имена и отчества Зеленских не совпадают.
"Зарегистрировано 8 кандидатов с фамилией Зеленский, но с другими именами и отчествами, на разных округах. Это не клоны. Это реальные люди. Они накануне не меняли свои фамилии", - заверила Татьяна Слипачук.
Список кандидатов Зеленских. Фото: cvk.gov.ua
Практически все однофамильцы главы государства самовидвиженцы и родом из восточных регионов Украины: Луганской области и Луганска, Сум и Харькова. Лишь кандидат от партии "Украинская стратегия Гройсмана" Ярослав Михайлович Зеленский проживает на северо-западе страны - в Волынской области.
Ранее "Страна" писала о том, что ЦИК зарегистрировала на выборы в Раду Дарта Вейдера.
Мы также сообщали, что всего по состоянию на 25 июня ЦИК зарегистрировала ориентировочно свыше двух тысяч кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательные списки 21 политической партии.