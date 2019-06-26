Европейские и мировые ученые и метеорологи прогнозируют тысячи человеческих смертей от жары до конца июня 2019. Об этом сообщает Science Alert.

Ожидается, что жара и засуха достигнут своего пика между средой и пятницей (26 июня-28 июня), когда ожидается, что на полосе из Испании в Польшу температура будет, по меньшей мере, на 17 градусов по Цельсию выше нормы. Ожидается, что фактическая температура должна вырасти от 35 до 40 градусов по Цельсию на обширной территории.

Специалисты отмечают, что причиной аномальной жары стали две области высокого давления рядом с Гренландией и над северо-центральной Европой. Они блокируют доступ циклона, который мог бы охладить воздух, и пропускает горячие массы из испанской и африканской пустынь.

Самые высокие температуры ожидаются в западной и центральной частях Европы. В Испании и Франции на протяжении нескольких дней температура поднимется выше 40 градусов Цельсия. Пожилые люди, бездомные и люди без кондиционера наиболее подвержены болезням, связанным с жарой. Так, в 2003 году от жары погибли более 11 тысяч французов.

Напомним, в настоящее время температура в Париже, Берлине, Франкфурте, Вене, Милане, Риме и Брюсселе превышает 30 градусов. Во всех этих городах в ближайшее время не прогнозируются дожди. Во Франции в связи с жарой перенесли на 1 и 2 июля экзамены для учащихся в последних классах средней школы. Изначально они должны были состояться 27 и 28 июня, сообщают французские СМИ.

Как сообщала "Страна", такую аномальную для этого региона жарупринесли ветры из пустыни Сахара. Так, во Франции из-за высокой температуры объявлен оранжевый уровень угрозы.

Ранее синоптик сообщила, когда изматывающая жара покинет Украину и уйдет в Европу.