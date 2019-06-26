Известная украинская телеведущая канала Интер Анастасия Даугуле, покорила очередной водный рубеж. Она приняла участие в международном заплыве Le Défi de Monte-Cristo ("Вызов Монте-Кристо"), который проходил 21-23 июня 2019 года во Франции.

Анастасия Даугуле преодолела квалификационную дистанцию в лимит соревновательного времени и стала официальным финишером Le Défi de Monte-Cristo.

После своего возвращения Анастасия Даугуле рассказала "Стране" о том, как прошли международные соревнования.

Фото: inter.ua

"К шее больно прикасаться, растёрта в кровь гидрокостюмом. Мышцы болят. Морская соль въелась в тело. Но я абсолютно счастлива. Преодолела самый сложный этап легендарного европейского заплыва "Вызов Монте-Кристо", Le Défi de Monte-Cristo. Пять километров в открытом море. От острова Иф до Марселя. От неприступного замка до неласкового берега. Всё, как у Дюма. Интерактивный заплыв-роман! Такое красивое приключение есть только во Франции.

Раз в году, в июне, сюда съезжаются две тысячи пловцов со всего мира. В этом году - из 60-и стран. Чтобы поприветствовать друг друга на разных языках, широко улыбнуться и вместе повторить отчаянный маршрут Эдмона Дантеса. Ради этого события в Марселе перекрывают движение кораблей", - поделилась эмоциями телеведущая и продолжила свой рассказ.

Пловцов из Украины в этом году на заплыве было чуть больше десятка. В стартовом городке, настоящем плавательном Вавилоне, узнаем друг друга по сине-желтому флагу рядом с фамилией в списке участников:

- Привет! Вы откуда?

- Киев!

- Одесса!

- Львов!

- Увидимся после заплыва?

- Конечно!

- А мы не сможем, уезжаем, хочется успеть в Париж, послезавтра нужно быть в Киеве на работе!

Участникам выдали электронные чипы (фиксировать время и прохождение контрольных буёв), провели инструктаж по безопасности и на катерах переправили на остров Иф. За несколько веков он ничуть не изменился - скала в море, с угрюмой темницей. Из живых душ - только хищные чайки и любопытные туристы. Замок Иф открыт для посещения, можно заглянуть в камеры бывших узников.

Вокруг острова довольно опасные рифы и течения. Участники "Вызова Монте-Кристо" заняли весь маленький причал и ждали отмашки организаторов.

"Самое сложное для меня в заплывах на открытой воде - это старты. Никак не могу привыкнуть к тому, как улыбчивые вежливые люди в гидрокостюмах по мановению стартового выстрела превращаются в стаю акул. Из дружелюбного комьюнити вмиг переносишься в мясорубку, где сыплется град ударов чужих рук, ног, ласт. Первые минуты старта - это Сталинградская битва. Ощущение, что попал в пропеллер самолёта и тебя молотит лопастями со всех сторон. Нужно выдержать и не сбавить темп. Совсем скоро все рассредоточатся в море, и каждый начнёт своё персональное сражение.

Для меня плавание на долгие дистанции - это динамическая медитация. На тысячи лье вокруг - дыхание моря, первозданное единение с водной стихией. В то же время - фокусировка на цели, выбор оптимального маршрута, скорости, силы гребка на каждом участке, с учётом течения и волн. Тело работает, ум релаксирует. За пять километров от острова Иф до Марселя успеваешь подумать обо всем и обо всех. С каждым километром картина мира проясняется. Перезагруженный мозг выдаёт варианты решений сложных задач, оставшихся на суше. И это - волшебная сила плавания", - рассказала Анастасия Даугуле.

Вдоль всего маршрута были заякорены цветные буи, но из-за волн их не всегда было видно. Не сбиться с пути помогали лодки сопровождения. Дистанцию патрулировали спасатели, они поднимали на борт тех, кто не мог продолжать заплыв. Такое происходит довольно часто, тем более, соревнования - для любителей, а не профессиональных спортсменов.

"Я начала плавать всего два года назад. Решила на Новый год: пора наконец научиться. И записалась в группу для новичков. Просто с нуля, с досточки на вытянутых руках, хватающихся за бортик бассейна. С тех пор не могу остановится. В бассейне стало тесно и скучно. Летом стараюсь выезжать на старты на большой воде. Как эстет, выбираю самые красивые - Босфор, Марсель, итальянские горные озёра. - продолжает свой рассказ журналистка. - В Европе культура любительского плавания очень популярна. На заплывах можно встретить кого угодно, от учителя до мэра, от подростков до пенсионеров. В нынешнем "Побеге из замка Иф" рядом со всеми плыл веселый француз Жан-Клод, которому недавно исполнилось 82 года. На берегу его ждала сверстница Манон. Первое, что сделал Жан-Клод, пройдя через финишные ворота, - бросился обнимать свою Манон и жарко поцеловал её в губы. Заметила, что у пловцов всегда горят глаза. Правда, вокруг орбит после тренировок ещё долго остаются следы от очков. Но сам взгляд - полон неизменной жажды жизни и преодоления".

Анастасия Даугуле призналась, что на больших дистанциях ее неизменно посещает предательская мысль - сдаться. Когда до финиша остается не больше километра, искушение особенно сильно.

"Говорю тогда себе: "Никогда больше, лучше лежать на берегу с книгой и коктейлем", и продолжаю упорно отсчитывать гребки и выравнивать дыхание. После 5 км в открытом море выходишь на берег другим человеком. После финиша в Марселе узнала, что уложилась во временной лимит с большим запасом, но не удержала маршрут и дала крюк в полкилометра в сторону, на чём потеряла драгоценные минуты. Самые большие препятствия создаём себе мы сами.

Плавание учит тому, что прозевала в детстве - сознательному достижению мечты и управлению жизнью по собственному плану. Плавание весь год держит тебя в форме и тонусе, а соревнования придают особый вкус бытию и тренируют навык постановки и приближения цели. Плавание - это путешествие со смыслом и новый круг общения. Плавание - это вызов самому себе, это новые горизонты и новые рассветы в самых красивых уголках мира. Уверена, что жизнь нужно наполнять яркими и значимыми событиями", - считает наша теледива.

Из Марселя Анастасия Даугуле добиралась на Родину стыковочными рейсами, с пересадкой в Амстердаме, чтобы успеть на прямой утренний эфир Интера.

"Стилисты долго гримировали красные полосы на шее после гидрокостюма перед выходом в кадр. Но ощущение абсолютного счастья не покидало. Я задумала и смогла! Побег из замка Иф совершён!

Если вы решите начать свою плавательную историю, предлагаю отличный старт - в сентябре в Одессе. Это будет этап международных любительских заплывов серии Oceanman. Украинский черноморский старт впервые включён в общемировую карту аматорских заплывов. Если начать тренироваться сейчас, к осени вы точно сможете проплыть свой первый километр. Так что до встречи в Одессе", - сказала на прощание телеведущая - экстремал.

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