Соратник президента Владимира Зеленского и участник студии "95 Квартал" Евгений Кошевой прокомментировал "Стране" видео, на котором они с другими членами команды поздравляют Игоря Коломойского с днем рождения и в шутливой форме просят его повлиять на канал "1+1", чтобы тот рассчитался с долгами.

"Это было около трех лет назад, то есть это не было сейчас записано. Да, кто-то сплавил. Не знаю, кто", - сказал Кошевой в комментарии "Стране".

На вопрос, было ли отправлено видео Коломойскому Кошевой заявил: "Наверное. Может, не знаю. Как-то же оно появилось".

Также он отметил, что не помнит, рассчитался ли канал с долгом, но надеется, что да. Что касается суммы, о которой шла речь, то, по словам Кошевого, "каждый говорил о своей".

"Все связывают Зеленского с Коломойским. Тогда были партнерами по бизнесу, сейчас - непонятно почему. Для меня вообще непонятно, что люди ищут плохого в том, что Зеленский стал президентом. Может, завидуют", - сказал Кошевой.

Видео: YouTube/ Страна.ua

Напомним, лидер партии "Слуга народа" рассказал об отношениях с Коломойским, который считает, что дефолт это хорошо.

Также мы писали, что Зеленский в Брюсселе открестился от Коломойского и заявил, что служит государству.