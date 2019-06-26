Сегодня, 26 июня, в ходе заседания Кабмин одобрил проект постановления о повышении с 1 июля пенсий украинцам с длительным трудовым стажем.

Повышение предусматривается в случае, когда лица с длительным трудовым стажем имеют невысокий размер пенсионных выплат. Реализация этого постановления потребует дополнительных расходов в сумме 643 миллионов гривен в месяц для около 2,5 млн человек. "Сегодня мы принимаем решения, 2,5 млн украинцев получат повышение и их пенсия составит не менее 2 тыс. грн. С октября 2017 - это уже 5-й перерасчет. Нам также удалось отменить налогообложение пенсий и снять с повестки дня требование повышения пенсионного возраста," - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Ранее в Пенсионном фонде сообщили, что после повышения пенсии средний размер выплат вырос до 3033 грн (на 1 января - 2542).

Также "Страна" разбиралась, почему Рада отказалась увольнять Гройсмана. В день рассмотрения парламентом вопроса о своей отставке премьер-министр Владимир Гройсман появился под куполом задолго до начала пленарного заседания.

Напомним, что в Конституционном суде отменили минимальный возраст для выхода на пенсию.