Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала избирательные списки 21 политпартии и 3 171 кандидата в депутаты Верховной Рады на внеочередные парламентские выборы 21 июля. Это уже окончательное число желающих пройти в парламент. Об этом на брифинге 26 июня сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

В списки 21 партии включены 2 674 кандидата. Среди 3 171 кандидата в округах 1 436 выдвинуты партиями, а 1 735 баллотируются в порядке самовыдвижения.

Таким образом, всего ЦИК зарегистрировал 5 845 кандидатов в депутаты. Среди них 77,5% мужчин и 22,5% женщин. Самому молодому кандидату 21 год, самому взрослому - 82 года, а средний возраст кандидатов - 42 года.

У 91,4% кандидатов высшее образование, у 2% - среднее специальное, у 3% - общее среднее, а у 3,4% - профессионально-техническое.

Ранее "Страна" сообщала, почему отлучили от выборов Саакашвили, Клюева и Парасюка.

Также мы писали о том, что в ЦИК утвердили распределение около 2 млрд гривен из бюджета на выборы в Раду.