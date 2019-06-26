Великий итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон, еще недавно защищавший цвета французского ПСЖ готов дважды войти в одну и ту же реку. Легенда мирового футбола близок к возвращению в Ювентус, из которого он и уходил из большого футбола.

41-летний голкипер ведет переговоры с туринским клубом и уже согласился на роль дублера Войчеха Шченсного в команде. Об этом передает журналист Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

Судя по всему, вратарь Маттиа Перин в это межсезонье "старую синьору" покинет. Он провел в клубе всего один сезон.

Напомним, что Буффон перешел в ПСЖ летом 2018 года на правах свободного агента. До этого он на протяжении 17 лет выступал за Ювентус.

В Лиге 1 итальянец провел 17 матчей и вместе с клубом стал чемпионом Франции. По завершении сезона Буффон покинул ПСЖ.

Ранее "Страна" сообщала, что Неймар пообещал друзьям, что бросит ПСЖ и вернется в Барселону.