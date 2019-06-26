Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев продлил российское продовольственное эмбарго до конца 2020 года. Об этом пишет РИА Новости.

Так, сообщается, что санкции действуют в отношении продукции из США, государств Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и Украины.

Отмечается, что список санкционных товаров хотят расширить, включив в него все готовые консервы из мяса и рыбы, ракообразных и моллюсков (крабы, креветки, мидии и устрицы), икру осетровых, овощные консервы, фрукты и орехи, оливки, джемы, мармелады, фруктовое пюре, фруктовые соки и другие продукты. Однако пока эти изменения не приняли.

Напомним, российское продовольственное эмбарго - ограничения на ввоз продукции из Украины, стран ЕС и США, которые РФ ввела в ответ на антироссийские санкнции в 2014 году. С тех пор его неоднократно продлевали и расширяли.

Также мы писали, что Россия ввела запрет на импорт украинской еды и промтоваров.