Ровенский городской суд признал виновной в административном нарушении 16-летнюю Дарью Коцюруба, которая 25 мая в центре Ровно с товарищем держали плакаты, на одном из которых была надпись "импичмент президенту". Об этом говорится в сообщении UA Ровно.

По словам матери Дарьи, Натальи Коцюрубе Ровенский городской суд вынес соответствующее решение еще 13 июня. "Была в суде, забрала решение судьи Дионисьевой. У нас - предупреждения, штрафа нет. Но мы будем подавать апелляцию и доказывать невиновность. Относительно моего дела (ненадлежащее воспитание, - прим. ред.) - то его перенесли", - рассказала мать девушки.

Она добавила, что товарища ее дочери 20-летнего Романа суд также признал виновным.

Фото: rv.suspilne.media

Как сообщала "Страна", 26 мая этого года в Ровно прошел митинг за импичмент президента Владимира Зеленского, во время которого полиция задержала двоих людей. 20-летний парень и 16-летняя девушка проводили несанкционированный митинг. В руках они держали плакаты с надписями "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски".

Президент Зеленский в Facebook прокомментировал задержание людей в Ровно. "Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь", - отметил глава государства.

Напомним, в июне Верховная Рада приняла закон "под импичмент президента", который подписал Парубий.