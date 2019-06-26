Президент Украины Владимир Зеленский освободил Вадима Акперова от должности временно исполняющего главы Сумской областной государственной администрации (ОГА) и назначил на этот пост Ирину Купрейчик.

Соответствующие указы №№455/2019 и 456/2019 от 26 июня опубликованы на официальном сайте главы государства.

Купрейчик с 2015 года является заместителем главы Сумской обладминистрации, в 2012-2014 годах была народным депутатом фракции "Батькивщина". В 2017 году она родила ребенка и ушла в декрет. С 20 июня этого года она вернулась на работу.

Ирина Купрейчик. Фото: rama.com.ua

Акперов был назначен врио главы Сумской обладминистрации 11 июня. Ранее в тот же день с должности главы обладминистрации был уволен Николай Клочко.

Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский внес на согласование в Кабмин восьмерых губернаторов: Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Херсонской и Черкасской ОГА. Этот вопрос будет рассматриваться на заседании правительства в среду.

Напомним, что у Зеленского заявили, что он хочет сменить всех губернаторов.

Также "Страна" разбиралась, зачем Зеленский пачками увольняет губернаторов и глав СБУ.