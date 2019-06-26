Курс биткоина установил новый рекорд в этом году. Впервые с 20 января 2018-го криптовалюта подорожала до 13 тысяч долларов, за сутки прибавив больше 13%. Об этом свидетельствуют показатели криптовалютной биржи Binance.

Динамика роста биткоина. Фото: binance.com

На отметке в 13000 биткоин продержался всего несколько минут. Затем цена снизилась до 12600 долларов США. Согласно расчетам аналитического сервиса CoinMarketCap, который определяет среднюю цену по результатам торгов на 20 с лишним биржах, к 12:00 по Киеву цена биткоина составила 12642 доллара.

Другие криптовалюты прибавляют в цене сдержаннее или вообще дешевеют.

Ранее "Страна писала, что в начале мая курс биткоина впервые с прошлого лета превысил $8000.

Летом цифровая валюта резко взмыла вверх.А 22 июня курс биткоина перевалил за 11 тысяч долларов. За один день криптовалюта подорожала на 13%.