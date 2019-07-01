С 1 июля абитуриенты могут регистрировать электронные кабинеты, через которые с 10 по 22 число этого месяца можно будет подавать заявления в вузы. На бюджет в этом году попадут 182 600 человек.

"Страна" собрала советы, как зарегистрировать электронный кабинет и подать заявление онлайн, а также, какие сроки вступительной кампании в 2019 году.

Календарь вступительной кампании в 2019 году

1 июля - начало регистрации личных электронных кабинетов, куда можно загрузить данные и документы, необходимые для подачи заявлений в вузы.

10 июля - старт подачи заявлений в вузы.

22 июля - последний день подачи заявлений, они будут приниматься до 18:00.

26 июля - до 18:00 вузы обнародуют списки рекомендованных к поступлению на бюджет.

До 31 июля абитуриенты, оказавшиеся в списках на поступление за счет государства, должны подать документы в выбранный вуз.

1 августа до 12:00 должно пройти зачисление на бюджетные места в вузах. Также в этот день обнародуют рекомендации к зачислению для контрактников.

Как зарегистрировать электронный кабинет

С 1 июля начинается регистрация электронных кабинетов абитуриентов, которые поступают на основе полного среднего образования. В этом году системой подачи электронных заявлений могут воспользоваться абитуриенты со свидетельствами о полном среднем образовании и сертификатами ВНО за 2017, 2018 и 2019 годы (кроме сертификата ВНО 2017 года по английскому, французскому, немецкому и испанскому языку).

При регистрации личного электронного кабинета (это можно сделать по этой ссылке) нужно будет указать: адрес электронной почты, пароль для входа в кабинет, пин-код и год получения сертификата ВНО, серию и номер свидетельства о получении среднего образования, средний бал аттестата.

Средний бал аттестата рассчитывается, как среднее арифметическое всех оценок в приложении к аттестату с округлением до десятых балла. Для расчета среднего балла можно воспользоваться калькулятором среднего балла, рекомендованным МОН.

Если в электронном кабинете отображается текст "Виникла помилка", необходимо сделать следующее:

Выйдите из кабинета (закройте вкладку, где отображался кабинет);

Очистите кэш браузера;

Откройте новую вкладку;

Вручную введите адрес электронного кабинета: cabinet.osvitavsim.org.ua (не переходите по сохраненной на компьютере вкладке);

После загрузки страницы нажмите Ctrl+F5;

Когда страница обновится, введите пароль, логин и нажмите "Вхід".

Министерство образования в прошлом году обнародовало видеоролик-инструкцию, как зарегистрировать электронный кабинет.

Как подать заявления онлайн

После создания кабинета с 10 июля через него можно будет подавать заявления в вузы. Заканчивается прием заявлений 22 июля в 18:00. В этом году на бюджет можно будет подать не более 7 заявлений и не более, чем на 4 разных специальности. Это могут быть заявления в один вуз, или в разные. Для контрактников ограничения по подаче нет.

Перед подачей заявлений онлайн нужно будет заполнить данные поступающего в личном электронном кабинете:

указать контактный номер телефона и дополнительный при желании;

средний балл аттестата;

загрузить свое фото;

добавить сертификат ВНО;

загрузить отсканированную копию приложения к аттестату в горизонтальном развороте;

загрузить документы, предоставляющие льготы, если такие есть.

Далее можно приступать к подаче заявления. Для этого в специальном поле нужно выбрать город и вуз, образовательный уровень (бакалавр, младший специалист), форму обучения (дневная/заочная), специальность.

После нажатия кнопки "Пошук" в кошке появятся все предложения. После того, как вы выбрали желаемое, нужно нажать на плюсик с надписью "подати заяву" в правом верхнем углу. Если вы претендуете на место за счет госбюджета, нужно указать приоритетность заявления.

Внимательно проверьте правильность указанных данных и нажмите на кнопку "Подати заяву". После этого она отобразится в личном кабинете в разделе "Поданные заявления".

Чтобы перейти к формированию следующей заявки, нужно войти в раздел "Подача заявлений".

Если возникли трудности, можно позвонить на горячие линии МОЗ, которые в этом году работают с 24 июня по 9 августа.

Советы поступающим

Юрист в сфере образования Андрей Черных сформулировал "Советы поступающим в 2019 году".

1. Не спешите 1 июля регистрировать свои электронные кабинеты. Соответствующие сервисы не могут "предсказать" нагрузку при максимальном наплыве поступающих.

2. Не спешите 10 июля подавать свои заявления. Как показывает практика в последние дни очень много поступающих их отменяет. И что самое главное - новых "попыток" у вас не будет (то есть, если вы уже подали 7 заявлений и 2 потом отменили, это не значит, что у вас появится 2 дополнительных возможности подать новые заявки).

Ответственно отнеситесь к выставлению приоритетов в своих заявлениях.

Адекватно оценивайте свои шансы на бюджет в тот или иной вуз учитывая свои результаты ВНО и результаты ВНО абитуриентов прошлых лет, которые прошли на бюджет в том или ином университете. Результаты вступительных кампаний 2018 И 2017 годов для тех, кто хочет понимать конкурсную ситуацию в прошлые годы.

3.Понимая, что по баллам ВНО вы сможете учиться в таких городах как Киев, Одесса, Харьков, Днепр и Львов, вам нужно реально оценить финансовые возможности родителей обеспечить проживание в этих городах.

4. Если планируете поступать вне дома, обязательно уточните вопрос поселения в общежитие. И уточните стоимость проживания и количество мест, которые будут на начало нового учебного года.