Во вторник, 25 июня, в Украину пытался попасть депутат Госдумы РФ, которому запрещен въезд в страну. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Политик пытался пройти пограничный контроль в аэропорту "Борисполь", он прилетел из Риги. Пограничники выяснили, что российскому депутату запрещен въезд в Украину правоохранительными органами. Его в страну не пустили и вернули обратным рейсом.

По данным "Украинской правды", речь о депутате Евгении Маркове. Он является членом комитета Государственной думы РФ по экологии и охране окружающей среды и фракции ЛДПР.

Напомним, Украина в этом году запретила въезд 3 тысячам россиян и не пустит еще 5,5 тысяч.

Также мы писали, что в Украину не пустили россиянку из-за ее постов в соцсетях.