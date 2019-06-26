Прошлой ночью профильные комитеты ПАСЕ, рассмотрев вопрос о полномочиях делегации РФ, приняли рекомендацию подтвердить их даже без минимальных санкций, которые оставались разрешенными после решения ассамблеи, принятого в понедельник, 24 июня. Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Страсбурга.

Мониторинговый комитет ПАСЕ, который рассматривал вопрос нарушений принципов Совета Европы со стороны РФ и членов российской делегации, не нашел оснований предлагать ассамблее налагать на россиян какие-либо ограничения. Регламентный комитет, который разбирался с присутствием в составе делегации РФ депутатов, голосовавших за аннексию Крыма, а также избранных с учетом голосов крымчан, вообще отказался от доклада.

В этих обстоятельствах полномочия депутатов от РФ почти гарантированно будут подтверждены даже без тех ограничений, которые оставались доступными после скандального решения ПАСЕ, принятого в понедельник.

Ранее российская делегация заявила, что не придет в зал заседаний ПАСЕ до полного восстановления полномочий.

Как сообщала "Страна", ПАСЕ не стала требовать от России убраться из Крыма и Донбасса.

В "Оппозиционной платформе" не поддержали идею бойкотировать ПАСЕ.