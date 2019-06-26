У бывшего внештатного советника экс-президента Украины Петра Порошенко, кандидата в народные депутаты от партии "Европейская солидарность" Юрия Бирюкова проходят обыски. Об этом сообщается на официальном сайте партии в среду.

В политсиле расценивают это как политическое преследование. "Обыски у кандидата в народные депутаты от "Европейской Солидарности", известного волонтера и общественного деятеля Юрия Бирюкова, которые начались сегодня с откровенно немотивированным решением суда, партия "Европейская Солидарность" считает циничным политическим давлением и нескрываемым преследованием по политическим мотивам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Юрий Бирюков – "один из первых волонтеров, который с первых дней российской агрессии помогал Вооруженным силам Украины". "Его организация "Крылья Феникса" спасли жизни сотням украинских военных, обеспечивая их бронежилетами и касками. Он никогда не был материально-ответственным должностным лицом, но его действия пресекли коррупционные схемы и существенно улучшили обеспечение армии, ставшей на защиту страны. И сейчас Юрия Бирюкова пытаются безосновательно обвинить в обратном", - пишет пресс-служба политсилы.

Отметим, что Бирюков занимает 32-й номер (потенциально проходной - прим. ред.) списка "Европейской солдидарности".

Юрий Бирюков Фото: liga.net

Отметим, что Бирюков занимал должность армейского советника Порошенко с августа 2014 года. С октября 2014 года он также занимал должность помощник министра обороны Украины Степана Полторака. В 2014 году Бирюков получил Орден "За заслуги" III степени (23 августа 2014 года) и Орден Богдана Хмельницкого III степени (4 декабря 2014 года).

С экс-советником Порошенко связан ряд скандалов. Напомним, что Бирюкова обвинили в масштабной афере и создании секс-бизнеса.

Также мы писали о том, что международная благотворительная организация обвинила советника Порошенко в краже гуманитарной помощи на 20 миллионов.